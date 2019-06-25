22:09 | Хоккей — НХЛ

Сергей Зубов включен в Зал славы в Торонто

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Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает официальный Твиттер организации.

Зубов в качестве хоккеиста играл за российские ЦСКА и СКА, а в НХЛ выступал в составе "Рейнджерс", "Питтсбурга" и "Далласа". Он дважды завоевал Кубок Стэнли - в 1994 году с "Пингвинз" и в 1999 году со "Старз".


Зубов стал девятым россиянином-членом Зала славы в Торонто. Ранее такой чести удостились Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев (2018).

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