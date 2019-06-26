Сергей Зубов - о включении в Зал славы хоккея: "Сегодняшний момент особенный"

Знаменитый защитник Сергей Зубов в интервью "СЭ" признался, что испытывает особые чувства по поводу включения в Зал хоккейной славы в Торонто. Он в НХЛ выступал за "Рейнджерс", "Питтсбург" и "Даллас".

– Это просто особенное чувство, – отметил Зубов. – В течение карьеры было много радостных и незабываемых моментов – Олимпиада, Кубки Стэнли и много других побед, но сегодняшний момент особенный. Я очень рад за свою семью и близких и благодарю их за то, что все это время они были рядом со мной.

– С чем можете сравнить известие о принятии в Зал славы? Все-таки все титулы вы завоевали на льду, и этим моменты были весьма эмоциональны.

– Я встретил его со спокойствием на душе. По игровым меркам я давно старик (смеется), по хоккейным – еще не очень старик, но все равно оглядываешься назад и понимаешь, что не зря выбрал этот путь. Конечно, мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Я воспользовался своим шансом и пытаюсь отдать нашему спорту все, что есть. (Евгений Белоусов)

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