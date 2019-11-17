Сергей Зубов: «С Ковальчуком иногда обмениваемся эсэмэсками»

Вторая часть большого интервью знаменитого защитника Сергея Зубова, которого на днях ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

— В вашей пока недолгой самостоятельной тренерской карьере уже произошла одна очень резонансная ситуация — в СКА с отстранением Ильи Ковальчукаот плей-офф. Вы сейчас с ним общаетесь?

— Да, иногда обмениваемся эсэмэсками. Расцениваю и тот момент, и в целом работу в СКА как хороший опыт. Спасибо руководству клуба за доверие. Я положил этот опыт к себе в копилку и двигаюсь дальше. У меня как тренера есть свои цели и мечты. И, пока есть возможность, буду к ним идти. Но предпочту о них вслух не говорить.

— Считаете ли, что на сто процентов реализовали себя как хоккеист?

— Наверное, да. Желать себе больше того, что достигнуто, нечего. Доволен тем, как все сложилось. Но повторюсь — понимаю, что этому помогло удачное стечение обстоятельств.

— О чем-то в карьере жалеете?

— Нюансов, которые хотелось бы изменить, было много. Потом анализируешь их и понимаешь, что мог сделать иначе. Но в целом — не жалею. И ни на что не жалуюсь. (Игорь Рабинер)

«Хичкок сказал мне при команде: «Ты играл как дерьмо». Но это меня завело». Интервью Сергея Зубова