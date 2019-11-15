Сергей Зубов: «Решение ехать за океан нарисовалось больше от моего собственного желания»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Зубов заявил, что ему никогда не предлагали тайно убежать в Северную Америку, чтобы играть в НХЛ.

— Решение ехать за океан нарисовалось больше от моего собственного желания. В «Рейнджерс» мест для меня объективно не было, там имелся полный боекомплект. В предыдущем сезоне, 1991/92, они взяли Президентский кубок, но во втором раунде плей-офф попали на «Питтсбург» и в шести матчах уступили — а «Пингвинз» потом не проиграли ни одного матча «Бостону» и «Чикаго» и завоевали Кубок. В общем, «Рейнджерс» тогда был очень сильны. Но у меня уже был агент, я ему позвонил: «Готов подписать контракт и валить отсюда».

— Увидели, что все из ЦСКА разбегаются?

— Тому поспособствовала ситуация в клубе. У Виктора Васильевича Тихонова и Валерия Гущина, начальника команды, появился новый босс. Тогда время было такое. Возникали какие-то люди, клубы им верили и давали деньги, они исчезали. Мы подписали контракты на нормальные суммы, но в конечном счете этих денег не увидели. (Игорь Рабинер)

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