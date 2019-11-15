Сергей Зубов: «Кинэн доходчиво дал мне понять свое недовольство»

Бывший защитник «Рейнджерс» Сергей Зубов рассказал об опыте работы с тренером Майком Кинэном.

— Вам в карьере довелось поработать с очень суровыми тренерами по обе стороны океана — здесь с Виктором Тихоновым, там с Майком Кинэном, Кеном Хичкоком. Кто из них вам больше всех дал?

— Да, все трое были жесткими и требовательными. Мое становление прошло у Виктора Васильевича. На его методах, построенных на постоянном давлении, вырос не только я, а целые поколения игроков. Но наибольшую роль для меня, наверное, все-таки сыграл Хичкок. Он что-то повернул внутри меня, я по-другому начал рассуждать о хоккее и относиться к своей роли на льду. Это заслуга как Кена, так и его помощника, тренера по защитникам «Далласа» Рика Уилсона. В общении с ним я провел очень много времени, и речь шла больше о психологии, чем о тактике. Уилсон даже в большей степени привил мне чувство ответственности за результат, за команду.

— Мало кто помнит, что сезон выигранного вами, Карповцевым, Ковалевым и Немчиновым Кубка Стэнли-1994 вы начинали в «Бинхэмптоне», фарм-клубе, куда вас отправил скорый на расправу Майк Кинэн.

— Да, на две игры. Помню поездку туда на автомобиле с женой. Там мы жили в отеле рядышком с ареной. После второго матча подходим к номеру, пытаемся его открыть — а ключ не работает. Спускаемся на ресепшен: «Это наш номер, там вещи». — «Нет, это не ваш номер, и вещей ваших там нет». — «Как нет?!» — «Мы их уже сложили в кладовку. Забирайте и езжайте отсюда». Так мы обратно в Нью-Йорк и вернулись. Майк нормально, доходчиво дал мне понять свое недовольство. Потом я не вылезал из тренажерного зала, с велосипеда. Урок запомнил.

— Чем он был недоволен?

— Имелся лишний вес, жир. Пришлось немножко побегать.

— В итоге вы в той регулярке стали первым защитником в истории НХЛ — лучшим бомбардиром своего клуба. Кинэн после возвращения из фарма дал вам полную свободу действий? Из чужой зоны могли не вылезать?

— Хоккей таким раньше был — более открытым. Не было всех этих трэпов, систем обороны. Понятно, были какие-то каноны, которые нельзя нарушать. Но созидание преобладало. И начало получаться, тем более что команда была — будь здоров, с такими ребятами грех не сыграть хорошо. Мне отвели роль, и я почувствовал уверенность. Хороший был год! (Игорь Рабинер)

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