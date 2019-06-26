Сергей Зубов: "И Гончар, и Марков оба достойны включения в Зал хоккейной славы"

Знаменитый защитник Сергей Зубов в интервью "СЭ" назвал российских защитников, которые заслуживают включения в Зал хоккейной славы.

– Из защитников российской эпохи вас ввели первым. Кто еще заслуживает введения – Гончар, Марков или кто-то еще?

– До меня был еще Слава Фетисов. И Гончар, и Марков оба достойны. Будем надеяться, что все сложится хорошо, и их обязательно примут. Гончар – великолепный игрок, и доказал все своей игрой и длинной карьерой. Надеюсь, следующим придет его черед. (Евгений Белоусов)

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