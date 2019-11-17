Сергей Зубов: «Хичкок сказал при всех: «Ты играл как дерьмо!»

Вторая часть большого интервью знаменитого защитника Сергея Зубова, которого на днях ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

— Вы пришли в «Даллас» одновременно с Кеном Хичкоком. Несколько лет назад мы с ним говорили, и я рассказал: в России существует стереотип, будто он не сильно любит русских и наш стиль игры. Он рассмеялся и ответил: «Один из самых моих любимых хоккеистов — Сергей Зубов». Вы сразу нашли с ним общий язык?

— Не сразу. Первый год стал определяющим в наших отношениях. Было несколько моментов, игр, где Кен показал, кто он такой. А я в ответ продемонстрировал, что собой представляю. Но потом у нас срослось и стало о'кей. Он отличный психолог, человек и превосходный тренер.

— Что это были за моменты?

— Выходишь после игры. У тебя за спиной — три года в «Рейнджерс», год в «Питтсбурге», Кубок Стэнли, больше очка за игру. И амбиции, понятно, соответствующие. Проходишь мимо главного тренера, а тебе говорят: «Слышь, ты! Ты играл как дерьмо!» И не один на один, а при всех. Такие вещи тебе быстро башню сносят.

— Что вы выдали ему в «ответку»?

— Нет, я промолчал. Вот на это не имел права. Никогда. Вообще считаю, что тренерская работа — очень сложная вещь, и уважение к любому тренеру у меня было всегда. Я просто не подходил к нему и не разговаривал с ним на протяжении недели. Держал обиду, игнорировал его. Меня это сильно задело. И просто начал делом доказывать, кто и что я есть. (Игорь Рабинер)

«Хичкок сказал мне при команде: «Ты играл как дерьмо». Но это меня завело». Интервью Сергея Зубова