Сергей Зубов: «Халл говорил: «Вы меня свяжите, только руки оставьте. Все равно брошу!»

Вторая часть большого интервью знаменитого защитника Сергея Зубова, которого на днях ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

— По поводу решающего гола Халла в третьем овертайме шестого матча споры не утихают до сих пор.

— То, что наша победа из-за этого получилась несколько смазанной, — несомненно. Были большие дебаты, и на следующий сезон правило, из-за которого гол не отменили, убрали. Наверное, ту ситуацию можно было счесть несправедливой. Но что можно сделать? История написана, и она — такая. В любом случае, мы были в финальной серии немножко сильнее, чем «Баффало». А тот же Халл вытащил нам далеко не только ту игру.

— Легко нашли с ним общий язык? А то ведь о его тяжелом характере во времена «Сент-Луиса» легенды ходили.

— Халлик — просто замечательный человек! Он живой. Настоящий фанат своего дела, хоккей для него — все. А его бросок, техника исполнения — это просто легенда. Он мог бросать с любой позиции с завязанными глазами. Я не преувеличиваю. Халл так точно и сильно посылал шайбу своей гибкой клюшкой 70-го среза, что она летела как из пращи. И центр тяжести — внизу, он коренастенький такой. Он сам говорил: «Вы меня свяжите, руки только оставьте — я все равно брошу!» И он это делал. У него чутье было, он очень хорошо искал момент для броска. И время, и позицию на льду, когда там будет шайба. (Игорь Рабинер)

«Хичкок сказал мне при команде: «Ты играл как дерьмо». Но это меня завело». Интервью Сергея Зубова