Сергей Зубов: «Для меня не может быть современного защитника без хорошего катания»

Бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов попытался объяснить, почему российские игроки никогда не выигрывали «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику НХЛ.

— Наверное, мы не так хороши, и это идет из поколения в поколение. Все объясняется нашим спортивным воспитанием. Тем, как мы готовим хоккеистов, какой акцент делаем на современной игре в защите. Думаю, это кроется в самом начале карьер.

— Что вы имеете в виду? Где коренной недостаток?

— Самородки были, есть и будут всегда. Но, насколько знаю, в Северной Америке принцип таков: в самом маленьком возрасте пацанов, которые лучше всех катаются, определяют не в нападение, а в оборону. И для меня не может быть современного защитника без хорошего катания.

Если ты не катаешься, то не можешь противостоять сильным нападающим, будешь проигрывать позицию. И в нашем хоккее, считаю, должны это перенять. Наперекор мнению многих родителей, которые зачастую диктуют условия.

— Оно и понятно. В нападении больше очков, больше внимания — а значит, и больше денег.

— Это вообще, считаю, большая проблема в российских хоккейных школах. Где, к сожалению, тренеры не имеют права голоса. (Игорь Рабинер)

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