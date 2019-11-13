НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сергей Зубов: «Для меня было честью играть за «Даллас»

16:11
Теги:

Экс-защитник «Далласа» Сергей Зубов прокомментировал тот факт, что будет выведен из обращения 56-й номер, под которым он выступал.

— Замечательное известие. Очень ценю это, — приводит слова Зубова российская версия официального сайта НХЛ. — Для меня было честью играть за команду в течение длительного времени. И это очень радостные новости для моей семьи, друзей, моих партнеров. В этом есть и их заслуга.

Зубов выступал за «Даллас» с 1996 года и провел в клубе 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.

«Даллас» выведет из обращения номер Зубова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир