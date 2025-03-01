Сушко — о результативности Овечкина: «Александр — человек, который с двух бросков может забить три гола»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко поделился с «СЭ» впечатлениями от игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Александр Овечкин в последнее время радует голами. Побьет ли он рекорд Гретцки в этом сезоне?

— Конечно. Никто не сомневается. Вся Россия за Александра Михайловича, поэтому не сомневаемся.

— Многие говорят о том, что если Овечкин побьет рекорд и далеко зайдет в плей-офф вместе с «Вашингтоном», то можно подумать о возвращении в «Динамо». Вы как бы к этому отнеслись?

— Конечно, это будет огромное событие не только для «Динамо», но и для всего российского спорта, хоккея. Если Александр когда-то примет решение вернуться в «Динамо», то это в первую очередь зависит от него. Это должно быть его решение. Это его карьера, его игра. Я думаю, что он счастлив в «Вашингтоне», но если так сложится, что он вернется, то мы все будем счастливы: болельщики, руководство. Ни одного человека в России не будет, который будет недоволен, если он примет такое решение.

— Если с такой игрой и физической формой Овечкин вернется в «Динамо», то он сможет помочь команде?

— Он хет-трики делает в НХЛ. Я думаю, что он любой команде, в любой лиге везде поможет. Это человек, который может с двух бросков забить три гола.

В текущем сезоне в активе Овечкина 47 (30+17) очков в 43 матчах НХЛ. На счету россиянина 883 гола за карьеру в НХЛ. Нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894) по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.