Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сушко — о результативности Овечкина: «Александр — человек, который с двух бросков может забить три гола»

Федор Носов

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко поделился с «СЭ» впечатлениями от игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Александр Овечкин в последнее время радует голами. Побьет ли он рекорд Гретцки в этом сезоне?

— Конечно. Никто не сомневается. Вся Россия за Александра Михайловича, поэтому не сомневаемся.

— Многие говорят о том, что если Овечкин побьет рекорд и далеко зайдет в плей-офф вместе с «Вашингтоном», то можно подумать о возвращении в «Динамо». Вы как бы к этому отнеслись?

— Конечно, это будет огромное событие не только для «Динамо», но и для всего российского спорта, хоккея. Если Александр когда-то примет решение вернуться в «Динамо», то это в первую очередь зависит от него. Это должно быть его решение. Это его карьера, его игра. Я думаю, что он счастлив в «Вашингтоне», но если так сложится, что он вернется, то мы все будем счастливы: болельщики, руководство. Ни одного человека в России не будет, который будет недоволен, если он примет такое решение.

— Если с такой игрой и физической формой Овечкин вернется в «Динамо», то он сможет помочь команде?

— Он хет-трики делает в НХЛ. Я думаю, что он любой команде, в любой лиге везде поможет. Это человек, который может с двух бросков забить три гола.

В текущем сезоне в активе Овечкина 47 (30+17) очков в 43 матчах НХЛ. На счету россиянина 883 гола за карьеру в НХЛ. Нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894) по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире
«Неважно, как забивать». Капризов идет в графике легенд НХЛ
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
У Капризова — дубль и победный гол, Овечкин без бросков. Обзор игрового дня НХЛ
«Тампа» победила «Вашингтон», у Кучерова результативный пас, у Василевского 20 сэйвов
В Госдуме пожелали удачи Овечкину в новом сезоне: «Ждем, когда он побьет все рекорды»
Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сезонов в качестве капитана
Овечкин в первом матче сезона получил самое маленькое игровое время за карьеру в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Флорида» — «Калгари»: смотреть трансляцию матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Сент-Луис 2 1 1 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Виннипег 1 0 1 1
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Сан-Хосе 2 2 0 4
3 Ванкувер 3 2 1 4
4 Анахайм 1 1 0 2
5 Сиэтл 2 1 1 2
6 Вегас 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 2 0 2 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 02:00 Филадельфия – Каролина 2 : 3 ОТ
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл 3 : 1
4.10 02:00 Торонто – Оттава 2 : 3
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон 3 : 1
4.10 02:00 Коламбус – Юта 1 : 4
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль 6 : 5 ОТ
4.10 02:00 Баффало – Чикаго 4 : 3
4.10 02:30 Айлендерс – Нью-Джерси 6 : 0
4.10 03:00 Нэшвилл – Даллас 2 : 1
4.10 03:00 Миннесота – Бостон 4 : 1
4.10 04:00 Колорадо – Сент-Луис 6 : 1
4.10 05:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 5 : 4 ОТ
4.10 05:00 Ванкувер – Калгари 4 : 1
4.10 20:00 Детройт – Виннипег - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости