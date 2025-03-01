Сушко — о результативности Овечкина: «Александр — человек, который с двух бросков может забить три гола»
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко поделился с «СЭ» впечатлениями от игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
— Александр Овечкин в последнее время радует голами. Побьет ли он рекорд Гретцки в этом сезоне?
— Конечно. Никто не сомневается. Вся Россия за Александра Михайловича, поэтому не сомневаемся.
— Многие говорят о том, что если Овечкин побьет рекорд и далеко зайдет в плей-офф вместе с «Вашингтоном», то можно подумать о возвращении в «Динамо». Вы как бы к этому отнеслись?
— Конечно, это будет огромное событие не только для «Динамо», но и для всего российского спорта, хоккея. Если Александр когда-то примет решение вернуться в «Динамо», то это в первую очередь зависит от него. Это должно быть его решение. Это его карьера, его игра. Я думаю, что он счастлив в «Вашингтоне», но если так сложится, что он вернется, то мы все будем счастливы: болельщики, руководство. Ни одного человека в России не будет, который будет недоволен, если он примет такое решение.
— Если с такой игрой и физической формой Овечкин вернется в «Динамо», то он сможет помочь команде?
— Он хет-трики делает в НХЛ. Я думаю, что он любой команде, в любой лиге везде поможет. Это человек, который может с двух бросков забить три гола.
В текущем сезоне в активе Овечкина 47 (30+17) очков в 43 матчах НХЛ. На счету россиянина 883 гола за карьеру в НХЛ. Нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894) по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|3
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|2
|0
|2
|0
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|2 : 3 ОТ
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Торонто – Оттава
|2 : 3
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|1 : 4
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|6 : 5 ОТ
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|4 : 3
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|6 : 0
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|4 : 1
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|6 : 1
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|5 : 4 ОТ
|4.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|4 : 1
|4.10
|20:00
|Детройт – Виннипег
|- : -