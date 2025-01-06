Сергей Самсонов оценил лакроссы Свечникова в НХЛ: «Феноменально»
Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов, после окончания карьеры игрока восемь лет работавший в системе «Каролины», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о трех лакросс-голах форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова и реакции на них главного тренера команды Рода Бриндамора.
— Вы всегда были техничным игроком. А пробовали ли когда-нибудь забивать лакроссом, как Андрей Свечников, с которым вы несколько лет были в одной организации?
— Нет. Даже на тренировках. Мне и в голову такое не приходило, если честно. На самом деле это эффективная вещь, ее можно использовать. Многим она не нравится, особенно вратарям. Но когда Андрей в первый раз так сделал, это было феноменально. И после этого все начали пробовать, то есть он открыл для НХЛ тренд. Впервые такой гол был забит намного раньше в колледже Мичигана. Потом на чемпионате мира в матче со сборной России это сделал финн Гранлунд, который сейчас играет в «Сан-Хосе». Это — креатив, а у Свечникова креатива хватает везде.
— Как к этому относится Род Бриндамор? Это вы знаете точно и можете судить не со стороны.
— Нормально. Не думаю, что с его стороны есть негатив. На самом деле Бриндамор хоть и очень требовательный тренер, но он живет за своих хоккеистов. Думаю, ребятам нравится играть за человека, с которым они всегда знают, где находятся. Никогда нет никакой недоговоренности. Играешь ты хорошо или плохо, он тебе четко даст об этом знать. Прямой, не играет ни в какие игры, — сказал Самсонов.
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|О
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|Виннипег
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|14
|56
|2
|Миннесота
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|25
|15
|54
|3
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|14
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|49
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|19
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|42
|6
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|22
|41
|7
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|40
|13
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|33
|8
|Чикаго
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|13
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|В
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|О
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|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
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|Эдмонтон
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|24
|15
|51
|4
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|44
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|6.01
|02:00
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Каролина – Питтсбург
|4 : 3 ОТ
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Бостон – Айлендерс
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Торонто – Филадельфия
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Анахайм – Тампа-Бэй
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