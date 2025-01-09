Сергей Самсонов: «По тому, как Кучеров видит площадку, его можно сравнить даже с Гретцки»

Обладатель «Колдер Трофи», участник Матча звезд НХЛ и финалист Кубка Стэнли Сергей Самсонов в интервью RG.org рассказал об общении с нынешним обладателем «Арт Росс Трофи» Никитой Кучеровым и поделился впечатлениями от его игры.

«В Вегасе нынешним летом мы сходили на ужин. Это было, как раз когда ему не дали MVP, чем Никита был расстроен. И весь этот ужин мы проговорили про хоккей. Он настолько заряжен игрой в любое время, такой огромный ее фанат, который живет ею, что его слушать очень интересно. Мы дошли до таких глубоких вещей, которые можно обсудить с очень немногими действующими хоккеистами. Если ты, даже будучи большим мастером, не фанат игры, то до такого разговора дело просто не дойдет.

Мы обсуждали, клюшкой какой длины можно играть, а какой нельзя — говорили даже о таких маленьких деталях. Меня поразил масштаб его видения хоккея. Как команда должна строиться, чтобы выиграть следующий Кубок Стэнли, и т.д. Помню, когда я играл, то был сосредоточен на себе, на том, за что я сам отвечаю и в чем могу помочь команде. А Кучеров видит всю картину, и меня это очень впечатлило.

Что касается действий на самой площадке, то у Никиты есть не только мастерство, но и феноменальное видение хоккея. По тому, как он видит площадку, его можно сравнить даже с (Уэйном) Гретцки. Какие ходы он находит, как быстро все видит, как моментально читает — это феноменально. А все, что я слышал от Дэна (Мильштейна) и ребят, которые его близко знают, говорит и о его огромном профессионализме. Когда сезон заканчивается, он берет буквально неделю выходных, а потом уже опять начинает кататься и бросать по воротам в своем подвале. Не уверен, что многие понимают: чтобы стать великим, одного таланта, каким бы большим он ни был, недостаточно. Нужно безумно много работать, чтобы этого добиться. И работать из года в год, не останавливаясь».