Сергей Самсонов: «По тому, как Кучеров видит площадку, его можно сравнить даже с Гретцки»
Обладатель «Колдер Трофи», участник Матча звезд НХЛ и финалист Кубка Стэнли Сергей Самсонов в интервью RG.org рассказал об общении с нынешним обладателем «Арт Росс Трофи» Никитой Кучеровым и поделился впечатлениями от его игры.
«В Вегасе нынешним летом мы сходили на ужин. Это было, как раз когда ему не дали MVP, чем Никита был расстроен. И весь этот ужин мы проговорили про хоккей. Он настолько заряжен игрой в любое время, такой огромный ее фанат, который живет ею, что его слушать очень интересно. Мы дошли до таких глубоких вещей, которые можно обсудить с очень немногими действующими хоккеистами. Если ты, даже будучи большим мастером, не фанат игры, то до такого разговора дело просто не дойдет.
Мы обсуждали, клюшкой какой длины можно играть, а какой нельзя — говорили даже о таких маленьких деталях. Меня поразил масштаб его видения хоккея. Как команда должна строиться, чтобы выиграть следующий Кубок Стэнли, и т.д. Помню, когда я играл, то был сосредоточен на себе, на том, за что я сам отвечаю и в чем могу помочь команде. А Кучеров видит всю картину, и меня это очень впечатлило.
Что касается действий на самой площадке, то у Никиты есть не только мастерство, но и феноменальное видение хоккея. По тому, как он видит площадку, его можно сравнить даже с (Уэйном) Гретцки. Какие ходы он находит, как быстро все видит, как моментально читает — это феноменально. А все, что я слышал от Дэна (Мильштейна) и ребят, которые его близко знают, говорит и о его огромном профессионализме. Когда сезон заканчивается, он берет буквально неделю выходных, а потом уже опять начинает кататься и бросать по воротам в своем подвале. Не уверен, что многие понимают: чтобы стать великим, одного таланта, каким бы большим он ни был, недостаточно. Нужно безумно много работать, чтобы этого добиться. И работать из года в год, не останавливаясь».
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|15
|25
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|П
|О
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|27
|15
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|2
|Флорида
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|25
|17
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|43
|20
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|45
|4
|Тампа-Бэй
|38
|21
|17
|44
|5
|Оттава
|39
|19
|20
|41
|6
|Монреаль
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|19
|21
|41
|7
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|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
|Сент-Луис
|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|9.01
|03:30
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Вашингтон – Ванкувер
|2 : 1 ОТ
|9.01
|03:30
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Чикаго – Колорадо
|3 : 1
|9.01
|06:00
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Юта – Флорида
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Лос-Анджелес – Калгари
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