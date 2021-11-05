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Сергей Немчинов получил должность скаута в «Нью-Джерси»

5 ноября, 23:41
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Бывший нападающий «Нью-Джерси» Сергей Немчинов получил должность в клубе. Он будет скаутом, который отвечает за европейское направление, сообщает сайт команды.

В 2005-2007 годах он работал тренером сборной России. В 2007-2009 годах работал главным тренером молодежной сборной России.

В 2009-2011 годах Немчинов был главным тренером ЦСКА. В 2009-2012 годах был генеральным менеджером ЦСКА.

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Иван Шитик все материалы автора
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