Сергей Немчинов получил должность скаута в «Нью-Джерси»

Бывший нападающий «Нью-Джерси» Сергей Немчинов получил должность в клубе. Он будет скаутом, который отвечает за европейское направление, сообщает сайт команды.

В 2005-2007 годах он работал тренером сборной России. В 2007-2009 годах работал главным тренером молодежной сборной России.

В 2009-2011 годах Немчинов был главным тренером ЦСКА. В 2009-2012 годах был генеральным менеджером ЦСКА.