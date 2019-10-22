Сергей Немчинов: «Михеев выдал лучший среди россиян в НХЛ старт в году»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал удачный старт сезона для нападающего Ильи Михеева в «Торонто». В 9 матчах он набрал 7 (3+4) очков.

— Илья выдал лучший среди российских хоккеистов НХЛ старт в этом году, — цитируют «Известия» Немчинова. — Он много играет в каждом матче, забивает решающие голы, завоевал доверие главного тренера, который ставит его в том числе и при игре в большинстве. Радует, что молодой русский игрок, уехавший в НХЛ уже в зрелом возрасте, смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества.

— Хоккеисту надо распределить силы на продолжительный отрезок. Думаю, Илья это понимает и настроен провести стабильный сезон. Ему важно набрать много очков, получить хорошую прессу и чтобы его клуб показал высокий результат. Тогда он получит серьезный контракт, которого заслуживает.

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