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Сергей Немчинов: «Михеев выдал лучший среди россиян в НХЛ старт в году»

03:06
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал удачный старт сезона для нападающего Ильи Михеева в «Торонто». В 9 матчах он набрал 7 (3+4) очков.

— Илья выдал лучший среди российских хоккеистов НХЛ старт в этом году, — цитируют «Известия» Немчинова. — Он много играет в каждом матче, забивает решающие голы, завоевал доверие главного тренера, который ставит его в том числе и при игре в большинстве. Радует, что молодой русский игрок, уехавший в НХЛ уже в зрелом возрасте, смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества.

— Хоккеисту надо распределить силы на продолжительный отрезок. Думаю, Илья это понимает и настроен провести стабильный сезон. Ему важно набрать много очков, получить хорошую прессу и чтобы его клуб показал высокий результат. Тогда он получит серьезный контракт, которого заслуживает.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://iz.ru/934501/timur-ganeev/klenovaia-zvezda-mikheev-meniaet-predstavlenie-o-russkikh-khokkeistakh-nkhl

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