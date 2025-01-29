Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:25

Немчинов: «Кузьменко — очень талантливый игрок уровня НХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал информацию о возможном возвращении в КХЛ нападающего «Калгари» Андрея Кузьменко.

«Конечно, надо знать ситуацию, почему Андрей так резко сдал в игре. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем. Он очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28 лет. Он доказал, что может там играть. У него есть контракт за океаном и, наверное, он думает, как ему вернуться на прежний уровень», — цитирует Legalbet Немчинова.

В этом сезоне Кузьменко сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10)) очков.

Источник: Legalbet
Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
Сергей Немчинов
Читайте также
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных игроков

Свечников на 56-й секунде забил «Рейнджерс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 50 24 26 53
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 50 31 19 66
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Сиэтл 51 22 29 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 - : -
29.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
29.01 03:00
Баффало – Бостон
 - : -
29.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 - : -
29.01 03:30
Айлендерс – Колорадо
 - : -
29.01 05:00
Калгари – Вашингтон
 - : -
29.01 06:00
Вегас – Даллас
 - : -
29.01 06:00
Сиэтл – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости