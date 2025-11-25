Мурашов: «Когда голкипер совершает какую-то ошибку в быту, то полевые могут сказать: «Все с ним ясно — вратарь»

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к общеизвестному стереотипу, что вратари — люди особенные.

— Есть стереотип, что вратари — особенные люди. Как ты к нему относишься?

— Спокойно, я же вратарь (смеется). Не сказал бы, что он в себе несет только какой-то негативный окрас. Я на своем пути тоже встречал абсолютно разных вратарей. Всем известно, что когда вратарь совершает какую-то ошибку в быту, то полевые могут сказать: «Все с ним ясно — вратарь». Это специфика моего амплуа. Но есть очень много классных вратарей, с которыми можно отлично поговорить по душам. Я по этому поводу не комплексую.

— Я этот стереотип интерпретирую так. Ненормально, когда вратарь осознанно парирует шайбу головой.

— Согласен. Вроде бы рефлексы должны помогать уворачиваться, а вратарь, наоборот, подставляется (смеется). Но отбивать шайбу головой не так и больно. Главное — правильно подставить шлем. Надеюсь, что это так и я себя не успокаиваю (смеется).

9 ноября голкипер дебютировал в НХЛ за «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (2:3).