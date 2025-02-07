Мурашов — о различиях хоккея в США и России: «В Америке не боятся ошибиться, больше рискуют»

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов рассказал, чем отличается игра в АХЛ от выступления в российских лигах.

«Менталитет, подход к игре. Ребята не боятся что-то попробовать, не боятся ошибиться, больше рискуют. Местами это оправданно, местами — нет. Хоккеисты более свободны в своих действиях. Игроки лучше используют пространство, больше маневренности. Мне кажется, это исходит от той свободы действий, которую предоставляют тренеры. Возможно, из-за этого оборонительные действия выглядят чуть хуже, зато в атаке все гораздо веселее», — приводит слова Мурашова «ВсеПроСпорт».