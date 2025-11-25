Мурашов: «Главное — сфокусироваться на процессе и верить»

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» дал оценку своим действиям в дебютном матче НХЛ и вспомнил первую пропущенную шайбу.

9 ноября голкипер дебютировал в НХЛ за «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (2:3).

— Доволен своими действиями в дебютной игре, если вынести итоговый результат за скобки??

— Да. Конечно, хотелось бы, чтобы дебютный матч завершился победой, но как есть. Хороший урок и опыт для меня. В первую очередь было приятно ощущать, что способен играть на этом уровне, если совершаю правильные действия. Наверное, вот это было ключевым показателем для меня после матча. Главное — сфокусироваться на процессе и верить.

— Насколько обидно было пропустить именно такую первую шайбу в НХЛ?

— Я не думал, какой получилась моя первая пропущенная шайба в НХЛ. Обычный гол с рикошетом, ничего критичного. Ко всем пропущенным голам у меня одинаковое отношение. Без эмоций спрашиваю себя, что мог сделать лучше, чтобы вновь не допустить этого, а дальше концентрируюсь на игре.

— Некоторые считали, что был прямой бросок от Копитара.

— Я это вижу по-другому. Он отдавал поперечную передачу, и там был рикошет. Но если Копитар способен бросить с расчетом на то, что защитник переправит шайбу в свои ворота, тогда он явно уровнем выше, чем НХЛ. По-моему, все было гораздо проще. Он увидел игрока, который открывался на дальней штанге, и отдал ему пас, а когда я начал перемещаться, то после случайного рикошета шайба пошла мне под правую ногу, и уже не успел переложить вес тела, чтобы прижать щиток ко льду. Если Копитар действительно так все рассчитал, то в следующий раз буду максимально внимательным (смеется).