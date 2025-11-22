Мурашов — о разгроме от «Миннесоты»: «Спасибо всем, кто сохранил веру в «Питтсбург» до конца матча»

Вратарь «Питтсбург» Сергей Мурашов обратился к болельщикам после поражения от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые остались на третий период на стадионе и оставались с нами до конца. Спасибо всем, кто сохранил веру в «Пингвинз». Иногда случаются такие поражения. Мы должны стоять на своем. Это НХЛ, и я довольно быстро понял, что у тебя не так много времени, чтобы думать о том, что пошло не так. Нужно сразу перезагрузиться и быть готовым к следующему вечеру», — приводит слова Мурашова пресс-служба НХЛ.

Мурашов заменил Артура Шилова в начале второго периода встречи при счете 0:4. 21-летний россиянин отразил 10 из 11 бросков по своим воротам.

«Пингвинз» с 24 очками в 20 матчах идут на седьмой строчке в Восточной конференции.