Мурашов — о разгроме от «Миннесоты»: «Спасибо всем, кто сохранил веру в «Питтсбург» до конца матча»
Вратарь «Питтсбург» Сергей Мурашов обратился к болельщикам после поражения от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые остались на третий период на стадионе и оставались с нами до конца. Спасибо всем, кто сохранил веру в «Пингвинз». Иногда случаются такие поражения. Мы должны стоять на своем. Это НХЛ, и я довольно быстро понял, что у тебя не так много времени, чтобы думать о том, что пошло не так. Нужно сразу перезагрузиться и быть готовым к следующему вечеру», — приводит слова Мурашова пресс-служба НХЛ.
Мурашов заменил Артура Шилова в начале второго периода встречи при счете 0:4. 21-летний россиянин отразил 10 из 11 бросков по своим воротам.
«Пингвинз» с 24 очками в 20 матчах идут на седьмой строчке в Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|14
|7
|30
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|21
|12
|9
|26
|4
|Питтсбург
|20
|10
|10
|24
|5
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|6
|Коламбус
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|13
|10
|26
|2
|Детройт
|21
|12
|9
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Оттава
|20
|10
|10
|24
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Миннесота
|22
|11
|11
|26
|4
|Виннипег
|20
|12
|8
|24
|5
|Чикаго
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|6
|15
|18
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|3
|Лос-Анджелес
|22
|10
|12
|26
|4
|Сиэтл
|20
|10
|10
|25
|5
|Сан-Хосе
|21
|10
|11
|23
|6
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|22.11
|03:00
|Питтсбург – Миннесота
|0 : 5
|22.11
|03:00
|Баффало – Чикаго
|9 : 3
|22.11
|04:00
|Виннипег – Каролина
|3 : 4
|22.11
|06:30
|Лос-Анджелес – Бостон
|1 : 2 ОТ
|22.11
|21:00
|Детройт – Коламбус
|- : -
|22.11
|23:30
|Айлендерс – Сент-Луис
|- : -