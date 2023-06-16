Сергей Коньков: «Барбашев не на последних ролях в «Вегасе», он продемонстрировал великолепную игру»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о вкладе российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева в победу команды в Кубке Стэнли.

«Слишком большое преимущество имел «Вегас» над «Флоридой». «Вегас» планомерно готовил свою команду, удерживая игроков, которые приносили ему результат в предыдущие годы. Кроме того, у него было хорошее усиление в начале года в виде Айкела. Не последнюю роль сыграл Иван Барбашев, который заслуженно выиграл свой второй Кубок Стэнли. У «рыцарей» была очень сильная линия нападения, которой здорово помогали защитники. Счет закономерен, «Вегас» был сильнее соперника по многим позициям. И даже Сергей Бобровский со своей надежной игрой не смог ничего этому противопоставить. Не бывает вратарей, которые не пропускают», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».