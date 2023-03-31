Климович: «Раньше у тафгаев реально был свой кодекс чести»
Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович, выступавший в системе «Чикаго» с 1995 по 1997 год, в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры с тафгаями Бобом Пробертом и Энрико Чикконе.
— Знаменитые головорезы Боб Проберт и Энрико Чикконе не звали побиться с ними?
— Нет, у них своя отдельная группа была. Но в жизни они очень добрые люди, хорошие семьянины. К сожалению, у Проберта получилась очень трагичная история жизни. Когда я попал в «Чикаго», то он только-только вернулся в хоккей после реабилитации.
Чикконе же был презентабельным мужчиной с ярко выраженным итальянским темпераментом. На самом деле и он, и Проберт были очень разносторонними парнями в жизни. Они больше занимались с новенькими бойцами в тренинг-кемпе. Новичкам же надо себя где-то проявлять. Вот они и прыгали на Чикконе с Пробертом.
У тафгаев действительно была своя категория. Помню, как-то раз они подрались, а я был удален и сидел в штрафном боксе. Потом ребят сажают ко мне, и они пытаются на скамейке договориться о еще одном бое. А со стороны это выглядит так, будто они просто кричат друг на друга. Соперник предлагает нашему тафгаю: «Давай еще раз подеремся в третьем периоде». Наш встает и наглядно показывает, что у него болит рука. В ответ: «Окей, никаких вопросов».
Однажды меня в дебютном сезоне треснули, и я кинулся драться. Потом подходит партнер и говорит: «Не лезь. Это не твое — тебе не нужно этим заниматься». — «Все, понял. Спасибо!» Чем хороша НХЛ — это тем, что там каждый четко знает свою роль. Раньше тафгаю всегда было стремно ударить звезду. Он в принципе не мог такого сделать. Если били звезду, то это все — позор. Вот почему у Гретцки был Дэйв Семенко в «Эдмонтоне» и Марти Максорли в «Лос-Анджелесе». Тогда у тафгаев реально был свой кодекс чести.
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|37
|38
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|76
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|Филадельфия
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|29
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|74
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|В
|П
|О
|1
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|75
|58
|17
|121
|2
|Торонто
|74
|44
|30
|98
|3
|Тампа-Бэй
|76
|44
|32
|94
|4
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|76
|38
|38
|83
|5
|Оттава
|75
|37
|38
|79
|6
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|7
|Детройт
|74
|33
|41
|75
|8
|Монреаль
|76
|30
|46
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|75
|44
|31
|97
|2
|Колорадо
|74
|44
|30
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|74
|37
|37
|82
|6
|Сент-Луис
|75
|35
|40
|76
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|75
|24
|51
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|75
|46
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
|Лос-Анджелес
|75
|43
|32
|96
|4
|Сиэтл
|74
|41
|33
|90
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|21
|54
|57
|8
|Анахайм
|75
|23
|52
|56
|31.03
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|2 : 0
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 1
|31.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|31.03
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|2 : 1 ОТ
|31.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|2 : 1
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 5
|31.03
|02:30
|
Детройт – Каролина
|3 : 2
|31.03
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 5
|31.03
|04:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|2 : 0
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 1
|31.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
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|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
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