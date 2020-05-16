Сергей Гончар: «Я бы не сказал, что пауза помогла «Питтсбургу»

Помощник тренера «Питтсбурга» Сергей Гончар отметил, что пауза в сезоне из-за коронавируса пойдет на пользу его команде, так как нападающий Джейк Гюнтцель? вернется в строй после травмы.

— Большим плюсом будет возвращение Джейка, — приводит российская версия официального сайта НХЛ Гончара. — Он имеет реальный шанс вернуться и играть. Когда мы шли нормальным расписанием, он скорее всего пропускал остаток сезона. Но сейчас имеет шанс вернуться и помочь нам.

Перед паузой в наших результатах был небольшой спад, но прямо перед ней стало лучше, а последний матч против «Нью-Джерси» был очень хорошим. Мы показали очень хороший, командный хоккей. Да, у нас был спад, но никто не может пройти все 82 матча без единой ошибки. Перед паузой было видно, что игра улучшается. Так что я бы не сказал, что пауза нам помогла. Единственное — это возвращение травмированных, но это относится не только к нам.