Сергей Гончар: «На сегодняшний день Олимпиада экономически невыгодна для владельцев клубов НХЛ»

Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар признался, что не знает, насколько сильно игроки НХЛ хотят принять участие в Олимпиаде-2022, которая пройдет в Китае. Прошлые Олимпийские игры прошли без игроков из НХЛ, поскольку лига не смогла договориться с Международной федерацией хоккея о финансовых гарантиях. Участие в Играх-2022 в Пекине хоккеистов из НХЛ пока под вопросом.

— Когда переходишь на тренерскую работу, перестаешь ходить на собрания игроков, — цитирует Гончара РБК. — У меня нет информации изнутри. Люди, которые возглавляют лигу, они не подневольные. Они представляют владельцев клубов и действуют в интересах хозяев клубов. Они являются представителями в переговорах между владельцами клубов и ИИХФ. На сегодняшний день Олимпиада экономически невыгодна для владельцев клубов.

Из-за Олимпиады происходит перерыв в сезоне, что приводит к падению рейтингов и зрительского интереса. Также, если помните, на последней Олимпиаде травмировался Джон Таварес. Представьте себе, игрок возвращается с травмой и команда не может попасть в плей-офф Кубка Стэнли. Все эти факторы учитываются владельцами. Совокупность факторов, они все это просчитывают и выносят решение, а представители лиги озвучивают решение ИИХФ.

Очень важно, где проходит Олимпиада. Может, в Южной Корее это не имело смысла, поэтому хоккеисты туда не поехали. Мне бы очень хотелось, чтобы на Олимпиаду поехали хоккеисты из НХЛ. Китай — огромная страна с потенциальными большими телевизионными правами, зрительским интересом. С этой точки зрения Китай интереснее Кореи. Важно то, как будут реализованы права, что от этого получит НХЛ.