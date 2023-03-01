Сергей Федотов: «Гавриков станет усилением оборонительной линии «Лос-Анджелеса»

Экс-скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов высказался по поводу обмена защитника Владислава Гаврикова из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес».

Вместе с Гавриковым в «Кингз» перейдет голкипер Йоонас Корписало. В «Коламбус» отправится вратарь Джонатан Куик.

«Относительно Гаврикова, напомню, что на долгосрочных контрактах у «Лос-Анджелеса» среди защитников два человека. Это первая пара — Майкл Андерсон и нестареющий Дрю Даути. У стареющего шведа Эдлера в этом году заканчивается контакт. Еще у четырех защитников после следующего сезона. Гавриков, конечно, будет усилением оборонительной линии для клуба. Ну а первый пик для «Коламбуса», повышает его ставки на драфте, который очень многие команды ждут. Драфт 2023 года многие специалисты считают одним из сильнейших за много последних лет», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Гавриков провел 52 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Всего в НХЛ на его счету 15 голов и 58 результативных передач в 256 матчах.