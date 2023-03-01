Сергей Федотов: «Гавриков станет усилением оборонительной линии «Лос-Анджелеса»
Экс-скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов высказался по поводу обмена защитника Владислава Гаврикова из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес».
Вместе с Гавриковым в «Кингз» перейдет голкипер Йоонас Корписало. В «Коламбус» отправится вратарь Джонатан Куик.
«Относительно Гаврикова, напомню, что на долгосрочных контрактах у «Лос-Анджелеса» среди защитников два человека. Это первая пара — Майкл Андерсон и нестареющий Дрю Даути. У стареющего шведа Эдлера в этом году заканчивается контакт. Еще у четырех защитников после следующего сезона. Гавриков, конечно, будет усилением оборонительной линии для клуба. Ну а первый пик для «Коламбуса», повышает его ставки на драфте, который очень многие команды ждут. Драфт 2023 года многие специалисты считают одним из сильнейших за много последних лет», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.
В текущем сезоне Гавриков провел 52 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Всего в НХЛ на его счету 15 голов и 58 результативных передач в 256 матчах.
|1.03
|03:00
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Оттава – Детройт
|6 : 1
|1.03
|03:00
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Тампа-Бэй – Флорида
|1 : 4
|1.03
|03:30
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Баффало – Коламбус
|3 : 5
|1.03
|04:00
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Нэшвилл – Питтсбург
|1 : 3
|1.03
|04:00
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Сент-Луис – Сиэтл
|3 : 5
|1.03
|04:00
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Миннесота – Айлендерс
|2 : 1 Б
|1.03
|04:00
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Виннипег – Лос-Анджелес
|5 : 6 Б
|1.03
|05:00
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Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|1.03
|05:00
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Аризона – Чикаго
|4 : 1
|1.03
|06:30
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Сан-Хосе – Монреаль
|1 : 3