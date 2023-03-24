Федотов: «Кузьменко доказал, что он элитный снайпер»

Российский комментатор НХЛ Сергей Федотов высказал мнение о достижении Андрея Кузьменко, который побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер».

«Кузьменко добился выдающегося результата. Павел Буре для «Ванкувера» — легенда. Очень рад за Кузьменко, что он смог превзойти этот дебютный показатель Павла. Кстати, у Андрея в запасе еще где-то с десяток матчей, поэтому он может увеличить свое достижение. В первую очередь, Андрей Кузьменко — талантливый нападающий, который в первом сезоне НХЛ показывает какие-то сверхрезультаты. За счет чего Андрей добивается такого? Он поехал в НХЛ уже готовым и сформированным хоккеистом, ему 27 лет. Адаптироваться ему было намного проще, чем какому-нибудь очень молодому хоккеисту. Ну и, конечно, нельзя не оценить работу «Ванкувера», которые правильно используют Кузьменко в играх. После увольнения главного тренера Будро новый тренер убрал Кузьменко в третье звенья и ничего не получалось. Поэтому его вернули в звено к Элиасу Петтерсону, который ассистировал большую часть голов Андрея. Андрей доказал, что он элитный снайпер. Превзойти рекорд дебютного сезона Буре — доказательство элитной и качественной игры», — приводит слова Федотова Sport24.