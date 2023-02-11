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Сергей Федотов: «В прошлом году делал интервью с Тарасенко — чувствовалась небольшая обида на «Сент-Луис»

Алина Савинова
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Экс-скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов поделился мыслями о положении «Сент-Луиса» после обмена нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

«Понятно, что пока обмен выглядит в пользу «Рейнджерс». Потому что есть конкретный игрок, элитный снайпер. У них уже была ситуация, когда им нужен был элитный правый крайний. И это выглядит все очень здорово. Но есть тут несопоставимые амбиции и планы. На начало февраля в преддверии трейд дедлайна, до которого месяц, ситуация выглядит так, что «Сент-Луису» будет очень-очень тяжело бороться за плей-офф. Даже, наверное, нереально. «Рейнджерс» же, наоборот, после успеха прошлого года в плей-офф нацелен на следующий шаг, а это значит, как минимум, финал Кубка Стэнли.

У Тарасенко, капитана команды Райана О'Райлли и еще одного нашего соотечественника Ивана Барбашева заканчиваются контракты после этого сезона. Первый обмен сделан. Мы знаем, что Тарасенко был недоволен клубом — три операции на плече. И даже в прошлом году я делал с ним достаточно большое интервью для канала НХЛ — чувствовалась небольшая обида на клуб, хоть он напрямую этого не говорил. То есть для него обмен — это великолепно. И то, что «Сент-Луис» этим обменом почти официально объявил о смене вектора, — факт», — цитирует Федотова Metaratings.ru.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-skaut-sbornoi-rossii-fedotov-v-proshlom-godu-govoril-s-tarasenko-chuvstvovalas-nebolshaya-obida-na-sent-luis-226860/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
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Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
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Монреаль – Айлендерс
- : -
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Оттава – Эдмонтон
 - : -
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