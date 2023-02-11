Сергей Федотов: «В прошлом году делал интервью с Тарасенко — чувствовалась небольшая обида на «Сент-Луис»

Экс-скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов поделился мыслями о положении «Сент-Луиса» после обмена нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

«Понятно, что пока обмен выглядит в пользу «Рейнджерс». Потому что есть конкретный игрок, элитный снайпер. У них уже была ситуация, когда им нужен был элитный правый крайний. И это выглядит все очень здорово. Но есть тут несопоставимые амбиции и планы. На начало февраля в преддверии трейд дедлайна, до которого месяц, ситуация выглядит так, что «Сент-Луису» будет очень-очень тяжело бороться за плей-офф. Даже, наверное, нереально. «Рейнджерс» же, наоборот, после успеха прошлого года в плей-офф нацелен на следующий шаг, а это значит, как минимум, финал Кубка Стэнли.

У Тарасенко, капитана команды Райана О'Райлли и еще одного нашего соотечественника Ивана Барбашева заканчиваются контракты после этого сезона. Первый обмен сделан. Мы знаем, что Тарасенко был недоволен клубом — три операции на плече. И даже в прошлом году я делал с ним достаточно большое интервью для канала НХЛ — чувствовалась небольшая обида на клуб, хоть он напрямую этого не говорил. То есть для него обмен — это великолепно. И то, что «Сент-Луис» этим обменом почти официально объявил о смене вектора, — факт», — цитирует Федотова Metaratings.ru.

9 февраля клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

В дебютном матче против «Сиэтла» (6:3) Тарасенко забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.