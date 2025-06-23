Хоккей
23 июня, 09:17

Федоров: «Для меня MVP плей-офф НХЛ является Бобровский, без сомнения»

Руслан Минаев

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров считает, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский должен был стать самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

«С чисто человеческой стороны раньше были другие правила. Сейчас мир изменился, но от этого достоинство и величие наших пацанов, которые выигрывали кубок два года подряд в поединке с очень сложным, талантливым соперником, никак не умаляются, — цитирует ТАСС Федорова. — Если вы спросите меня, кто MVP плей-офф, без сомнения, с точки зрения своего хоккейного опыта, им является Сергей Бобровский».

В среду, 18 июня, «Флорида» переиграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче и выиграла финальную серию Кубка Стэнли — 4-2.

Обладателем приза «Конн Смайт Трофи» стал нападающий «Пантерз» Сэм Беннетт. Трофей вручается самому ценному игроку плей-офф. 28-летний канадец в Кубке Стэнли-2025 набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах.

Источник: ТАСС
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Сергей Федоров
    Барков исполнил кричалку в честь Бобровского на чемпионском параде «Флориды»

    Овечкин стал лучшим новичком НХЛ за последние 20 лет по версии The Hockey Writers
