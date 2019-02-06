Сергей Федоров: "Рад, если смог чем-то помочь Овечкину в "Вашингтоне"

Бывший российский нападающий "Детройта", серебряный призер Олимпиады 1998 года Сергей Федоров вспомнил о совместных играх с Александром Овечкиным в "Вашингтоне", где экс-хоккеист выступал с 2008 по 2009 год, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сегодня нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд Федорова (1179 очков за 1248 матчей) по количеству очков среди российских игроков в регулярных сезонах НХЛ. Овечкин набрал 1180-е очко.

– В "Вашингтоне" я получил импульс, заряд бодрости. Мне было очень интересно поработать с этими ребятами, которые воспитывались на расстоянии от меня.

Смотрел, как молодежь "Вашингтона" понимает игру, и в большинстве случаев мои мысли на льду были очень схожи с мыслями этих очень талантливых парней. Рад, если смог чем-то помочь Овечкину, научил его чему-то новому. Он как губка впитывает в себя все хорошее, – приводит слова Федорова официальный сайт НХЛ.

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