Легенда российского хоккея Сергей Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что не видит ничего предосудительного в американском паспорте Евгения Малкина.

— Многие в России набросились на Евгения Малкина из-за наличия американского паспорта. Хуже ли нынешняя ситуация между Россией и Америкой, чем когда вы переехали за океан в начале 90-х?

— Сейчас определенно более напряженная атмосфера. Тогда у нас не было столь близких интересов. Отношения были относительно стабильными. Сейчас все стало ближе, и это сказывается на спортсменах и дипломатах. Это острая тема с открытым нервом.

— Вы удивлены, что история с Малкиным получила такой общественный резонанс?

— Такое ощущение, что мы живем в 19-м или 18-м веке, а не в 21-м. Будто ни у кого раньше не было двойного гражданства!

Это обычная практика, никто при этом не забывает свои корни. Я бы не стал осуждать подобное решение. Лично я не вижу здесь никаких проблем. К тому же, это не вчерашняя история — ей уже несколько лет!

Между нашими странами и так напряженная обстановка, а теперь еще и это... Мне кажется, это нехорошо. Президент Путин и господин Лавров пытаются сблизиться с такой могущественной страной, как США, и господин Трамп тоже работает в этом направлении. Но многим это невыгодно. Это все, что мне есть сказать о политике. (Джиллиан Кеммерер)

«Ощущение, что живем в 18-м веке». Федоров — против критиков американского гражданства Малкина