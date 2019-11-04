Легенда российского хоккея Сергей Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего на примере ЦСКА объяснил, почему после того, как мальчишки заканчивают хоккейную школу, образуется яма.

— Если сравнить население России и количество российских игроков в НХЛ (а их чуть больше 30), то поразительно, насколько их мало выступает сейчас в Северной Америке. В чем проблема?

— Проблема простая, и я с ней хорошо знаком, потому что руковожу ЦСКА — а это 12 команд и хоккейная школа. Мы ежегодно работаем с ними, а в 17-18 лет игроки попадают в молодежку. Затем в ВХЛ, а потом и в КХЛ.

Но после того, как мальчишки заканчивают хоккейную школу, образуется яма. Каждый год шесть-восемь наших ведущих выпускников едут в Северную Америку. В этом и есть проблема. Они думают, что готовы к североамериканской жизни и что их агенты и родители разбираются в этом лучше нас.

Для меня агенты — это проблема, как и родители. Мальчишки сами ничего не понимают — они уезжают, даже если их просто команды из юниорских лиг Канады выбрали на драфте. ЦСКА сумел за семь лет раскрыть их потенциал, но ребята боялись, что окажутся невостребованными, потому что наша команда КХЛ была очень сильной, а в ВХЛ у нас клуба не было. Теперь он появился, но мальчишки все равно уезжают. Буквально только что еще девять человек уехали. И это были ведущие игроки своего года. Вот в чем проблема. Они не хотят подписывать контракт МХЛ.

— Вы считаете, что если воспитанники ЦСКА останутся дома и пройдут вашу систему подготовки молодых игроков, у них будет больше шансов попасть в НХЛ, чем если они сразу уедут в Северную Америку в 17-18 лет?

— Я точно знаю, что им лучше развиваться здесь, чем в Северной Америке. Потому что там они за год всю базу растеряют. Надо же будет искать, с кем тренироваться, хороших тренеров, где есть и где спать. Они же не профессионалы. А родители и агенты им уже не помогут. Агенты этим мальчишкам только по ушам ездят, подбадривают, да и все. По статистике, большинство этих игроков потом заканчивают. Они пытаются вернуться, но за два года все теряют. (Джиллиан Кеммерер)

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