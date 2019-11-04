Легенда российского хоккея Сергей Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего вспомнил, как скрывал от своих родителей отъезд в «Детройт».

Мне было 20 лет. Я искренне не думал об этом, потому что у меня вся жизнь была впереди. Я сосредоточился на том, что ждало меня по приезду в Детройт. Все происходило очень быстро. Слава богу, что я приехал за несколько месяцев до начала сезона, и у меня было время на акклиматизацию, отдохнуть и подумать. В этом возрасте толком не задумываешься о своих поступках и не анализируешь их.

Я волновался за родителей и семью. А что касается возвращения, то в этом не было смысла — я собирался играть в Северной Америке. Пять лет спустя, когда мы разобрались с вопросом о переезде, я прилетел обратно и здорово провел время в России. Пусть даже мои родители и брат уже жили за океаном, я был рад приехать на родину.

— Вы отказались от первого контракта, предложенного вам «Детройтом», из-за неуверенности в том, как это отразится на вашей семье. Как вам в итоге удалось объяснить родителям, что вы решились на побег?

— Они ни о чем не знали. Я никому ничего не объяснял. На тот момент я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья. В «Детройте» думали, что сделали мне хорошее предложение — так и было, просто я был не готов. Я пришел на встречу, мы поговорили о контракте, но я не был готов к отъезду. После той встречи я понял, какой у меня был выбор, и что все было серьезно. Между мной и руководством клуба никто не стоял. Я стал готовиться к отъезду — пусть даже на принятие решения у меня и ушло всего несколько минут. И через два года уехал. Тогда все равно еще в армии служил, а вот после дембеля уже мог спокойно ехать. Уже не переживал и был готов к отъезду. (Джиллиан Кеммерер).

«Ощущение, что живем в 18-м веке». Федоров — против критиков американского гражданства Малкина