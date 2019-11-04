Легенда российского хоккея Сергей Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что у нападающего «Трактора» Виталия Кравцова должен быть план на каждую игру.

— Где стоило развиваться Виталию Кравцову — в АХЛ или НХЛ?

— Каждый случай уникален. Я не очень хорошо знаю Виталия ни как хоккеиста, ни как человека. Понимаю суть вопроса. Он не захотел оставаться в системе и ездить по 10-12 часов на автобусе. И где были его агенты и родители, чтобы подсказать ему, на что он мог рассчитывать? Неужели он думал, что попадет в первые две тройки «Рейнджерс»? Он может стать игроком топ-6, но вы посмотрите на их состав — там и так 27-28 человек. И куда его ставить? Вот здесь агенты и должны объяснить, на что он может рассчитывать. Надо поговорить с парнем, как со взрослым человеком. Безусловно, у Виталия большой потенциал, но я не раз видел, как у молодых и одаренных игроков в итоге ничего не получалось.

Думаю, тут остается лишь ждать. Возможно, в «Тракторе» у него будет больше игрового времени, и где-нибудь через год он будет готов к НХЛ. Но опять-таки — он уехал из системы «Рейнджерс». Все зависит от него. Ему теперь надо разработать план. Я не шучу — у него должен быть план на каждую игру. Он решил вернуться и играть за родную команду, у которой совсем неважно идут дела. Российским болельщикам это нравится, а американским, наверное, нет. Они считают, что в энхаэловской системе он будет развиваться быстрее с учетом игры на маленьких площадках и так далее. Что тоже справедливо.

Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, он станет звездой КХЛ. При этом, думаю, ему стоило бы играть здесь до 24-25 лет. Нет смысла возвращаться туда раньше, не считая поездок в тренировочные лагери. Ему нужен человек, который поможет советом, и поддержка родителей — но советовать они ему ничего не должны. Вот тогда и посмотрим. Впрочем, я не настаиваю на этом. Просто выражаю свое мнение, основываясь на собственном опыте. (Джиллиан Кеммерер)

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