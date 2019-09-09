Сергей Федоров: «Черри говорил про русских много ерунды»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров на пресс-конференции, посвященной премьеру фильма про Русскую пятерку, вспомнил годы, проведенные в «Детройте».

— Так сложилось, что каждые уезжал в НХЛ в разные времена, но победы достигали все вместе. Русская пятерка состоит из пяти личностей, до попадания в нее они достигли больших результатов. Мне посчастливилось выучить игру у Фетисова и Ларионова в ЦСКА на нашей площадке, а потом вместе с ними и Козловым и Константиновым в «Детройте» на чужой площадке. Когда мы играли дома, болельщики были за нас горой. Когда русские игроки начали завоевывать Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и «Ред Уингс», нас очень сильно критиковали. Дон Черри очень много ерунды про русских говорил, и это в том числе позволило нам добиться таких результатов. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков