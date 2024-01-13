Брылин — о включении в клубный Зал славы: «Чествование 20 января перед матчем с «Далласом». Готовлю речь»
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а сейчас один из тренеров клуба Сергей Брылин в интервью «СЭ» рассказал о том, что будет введен в Зал славы «Дэвилз».
— Скоро вас ждет приятная церемония — прием в Зал славы «Нью-Джерси».
— Да, 20 января перед домашним матчем с «Далласом» состоится чествование. Подробности пока держатся в секрете. Знаю лишь, что среди приглашенных много моих бывших партнеров по «Нью-Джерси», с которыми выигрывал Кубок Стэнли. Я выйду на лед с женой и детьми, проведу символическое вбрасывание... Не скрою, очень волнуюсь. Еще и потому, что надо речь толкнуть.
— Вряд ли это будет экспромт?
— Ну что вы! Никаких экспромтов! Нужно все продумать, подготовиться, подобрать правильные слова. Это не так просто, как кажется. Я же не привык на публике выступать.
Вы, наверное, в курсе, что 14 января исполняется 60 лет Сергею Немчинову, который в «Нью-Джерси» работает скаутом. На днях его дочь попросила прислать коротенькое видеопоздравление. Так у меня на это целый час ушел! То запнешься, то невнятно сформулируешь — и начинаешь записывать заново...
Поэтому сейчас, едва выпадает свободная минутка, беру бумагу, пытаюсь набросать какие-то фразы. Чтобы на церемонии в грязь лицом не ударить.
— Месяца полтора назад интернет облетел трогательный ролик, как игроки и тренеры «Дэвилз» поздравили вас с включением в клубный Зал славы.
— Собралась вся команда во главе с Линди Раффом. Казалось, ждет обычный разбор. Поначалу на экране действительно шли моменты с последними играми «Дэвилз». А потом вдруг появились архивные кадры с моим участием.
— Сюрприз?
— Еще какой! Позже мне рассказали: в клубе делали все, чтобы я ничего не заподозрил. Несколько раз операторов заранее приглашали на собрания — под предлогом съемки для медиа. Так что я не удивился, когда снова увидел там людей с камерами.
Правда, на разборы травмированные игроки не приходят. А тут и они расселись в зале, некоторые после тренировки даже коньки не успели снять. И генеральный менеджер явился. Я на секунду задумался: «Странно. Почему они здесь?» Но, конечно, не предполагал, что это будет связано со мной. Все, что происходило дальше, стало полной неожиданностью. Когда предоставили ответное слово, растерялся, что-то пролепетал...
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|4
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|13.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -
|13.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|13.01
|21:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|40
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41