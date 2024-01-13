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Брылин: «Ламорелло дал мне прозвище — Spark Plug»

Брылин объяснил преданность «Дэвилз», в котором провел всю карьеру НХЛ
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а сейчас один из тренеров клуба Сергей Брылин в интервью «СЭ» объяснил преданность «Дэвилз», в котором провел всю энхаэловскую карьеру.

— В НХЛ вы всю карьеру провели в системе «Нью-Джерси» — сначала как игрок, теперь как тренер. Уникальный случай!

— Да, уже почти 30 лет моя жизнь связана с «Дэвилз». Прекрасно понимаю, как мне повезло. Причем с первого сезона, когда мы сразу завоевали Кубок Стэнли. Оказался в правильной команде в нужное время.

Конечно, были и сложности. Особенно в начале карьеры. Мало играл, периодически отсылали в фарм-клуб. В такие моменты возникали мысли о смене команды. Но я не дергался, продолжал работать, терпеливо ждал шанса. И постепенно все наладилось.

Есть великие хоккеисты, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли. А мне удалось это сделать трижды, да еще в одном клубе! Таких в «Нью-Джерси» всего пять человек — Бродер, Стивенс, Нидермайер, Данейко и я.

Рад, что здесь меня по-прежнему ценят. Теперь уже и как тренера.

— Вы ведь никогда не считались звездой уровня Ларионова, Федорова, Малкина. Которые тоже три раза становились обладателями Кубка Стэнли.

— Ха! Недавно мой друг Артур Октябрев прислал отрывки матча ЦСКА — «Динамо». Это 1992 или 1993 год. Я начал смотреть — и через несколько минут выключил. Просто в ужасе был от своей игры.

Но в НХЛ у меня получилось. В команде занял нишу, где был максимально полезен. Оборонительные действия, игра без шайбы, запредельная самоотдача... Легендарный Лу Ламорелло дал мне прозвище — Spark Plug. В переводе на русский — свеча зажигания. Считал, что своей энергией всегда завожу партнеров.

Пожалуй, самые яркие сезоны я провел в тройке с Могильным и Гомесом. Оба креативщики, а я их здорово дополнял. Помогал отбирать шайбу, освобождал пространство, и они регулярно создавали моменты у чужих ворот.

Сергей Брылин. Зал славы «Нью-Джерси», чемпионские перстни, работа в КХЛ. Юбилейное интервью Брылина

Сергей Брылин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Айлендерс 41 19 22 48
4 Филадельфия 41 21 20 48
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 24 17 57
2 Флорида 41 27 14 56
3 Торонто 39 21 18 50
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 28 13 60
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 42 24 18 53
3 Лос-Анджелес 38 20 18 48
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
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18.01
13.01 04:00
Миннесота – Филадельфия
 - : -
13.01 04:00
Даллас – Нэшвилл
 - : -
13.01 21:00
Вашингтон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 69
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 40 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 38 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 41 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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