Брылин: «Ламорелло дал мне прозвище — Spark Plug»
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а сейчас один из тренеров клуба Сергей Брылин в интервью «СЭ» объяснил преданность «Дэвилз», в котором провел всю энхаэловскую карьеру.
— В НХЛ вы всю карьеру провели в системе «Нью-Джерси» — сначала как игрок, теперь как тренер. Уникальный случай!
— Да, уже почти 30 лет моя жизнь связана с «Дэвилз». Прекрасно понимаю, как мне повезло. Причем с первого сезона, когда мы сразу завоевали Кубок Стэнли. Оказался в правильной команде в нужное время.
Конечно, были и сложности. Особенно в начале карьеры. Мало играл, периодически отсылали в фарм-клуб. В такие моменты возникали мысли о смене команды. Но я не дергался, продолжал работать, терпеливо ждал шанса. И постепенно все наладилось.
Есть великие хоккеисты, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли. А мне удалось это сделать трижды, да еще в одном клубе! Таких в «Нью-Джерси» всего пять человек — Бродер, Стивенс, Нидермайер, Данейко и я.
Рад, что здесь меня по-прежнему ценят. Теперь уже и как тренера.
— Вы ведь никогда не считались звездой уровня Ларионова, Федорова, Малкина. Которые тоже три раза становились обладателями Кубка Стэнли.
— Ха! Недавно мой друг Артур Октябрев прислал отрывки матча ЦСКА — «Динамо». Это 1992 или 1993 год. Я начал смотреть — и через несколько минут выключил. Просто в ужасе был от своей игры.
Но в НХЛ у меня получилось. В команде занял нишу, где был максимально полезен. Оборонительные действия, игра без шайбы, запредельная самоотдача... Легендарный Лу Ламорелло дал мне прозвище — Spark Plug. В переводе на русский — свеча зажигания. Считал, что своей энергией всегда завожу партнеров.
Пожалуй, самые яркие сезоны я провел в тройке с Могильным и Гомесом. Оба креативщики, а я их здорово дополнял. Помогал отбирать шайбу, освобождал пространство, и они регулярно создавали моменты у чужих ворот.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|4
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|13.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -
|13.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|13.01
|21:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|40
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41