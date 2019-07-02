08:13 | Хоккей — НХЛ

Сергей Бобровский: "Жду момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей во "Флориде"

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Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду", отметил, что с нетерпением ждет встречи с новой командой и хочет показать все, на что способен.  

- Привет "Флорида"! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас, - написал Бобровский в Instagram.

Панарин - в "Рейнджерс", Бобровский - во "Флориде"

 

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