Сергей Бобровский: "Жду момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей во "Флориде"

Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду", отметил, что с нетерпением ждет встречи с новой командой и хочет показать все, на что способен.
- Привет "Флорида"! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас, - написал Бобровский в Instagram.
Панарин - в "Рейнджерс", Бобровский - во "Флориде"
Hi Florida! So excited to join the Florida Panthers organization! Can’t wait to meet all the guys and start performing for you/Привет Флорида! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас😍🌞🤗
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