Сергей Бобровский: "Жду момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей во "Флориде"

Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду", отметил, что с нетерпением ждет встречи с новой командой и хочет показать все, на что способен.

- Привет "Флорида"! Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас, - написал Бобровский в Instagram.

Панарин - в "Рейнджерс", Бобровский - во "Флориде"