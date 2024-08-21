Бобровский — о победе в Кубке Стэнли: «Этот результат — уже в прошлом»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы в следующем сезоне выиграть Кубок Стэнли.
— Прошло два месяца с тех пор, как вы взяли Кубок Стэнли. Как спустя время воспринимается победа? Прошла ли эйфория?
— Этот результат — уже в прошлом. Радость от победы еще тлеет, но уже идут настрой и подготовка к следующему сезону. Когда шайба упадет на лед в матче с «Бостоном», уже не важно, что было до. Жизнь спортсмена происходит в настоящем.
— Есть ли желание получить такой же приз ["Лучший хоккеист России"] и в следующем году?
— Безусловно! Конечно, много факторов могут повлиять на это. Самое важное — как выглядит команда. Ну а сам стану делать все зависящее, получать удовольствие от хоккея, жить одним днем и наслаждаться игрой.
Бобровский был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ». Вратарь в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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