Сергей Бобровский: «Я чувствовал себя замечательно»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:1). Он отразил 30 из 31 броска и был признан первой звездой этой игры.

— Я чувствовал себя замечательно, — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. — Было здорово сегодня снова сыграть и сражаться вместе с партнерами. С физической точки зрения была небольшая усталость, но мы все делали вовремя и набрали важнейшие два очка.

В последних двух матчах Бобровский отразил 63 броска из 65. В текущем сезоне в 22 матчах он одержал 11 побед, одну встречу россиянин провел на ноль.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков