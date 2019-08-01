Сергей Бобровский: "Во время игр подсказывал Гаврикову на английском"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" отметил, что является говорливым вратарем. Также он признался, что российскому защитнику Владиславу Гаврикову во вермя плей-офф подсказывал на английском языке.

– Владислав Гавриков пришел перед серией с "Бостоном". Он сразу вписался в коллектив?

– Влад так хорошо влился к нам в команду. Организовалась хорошая общая компания вместе с его женой Настей, которая нашла общий язык с Олей и Алисой. Гавриков сам по себе замечательный парень, хороший защитник. Здорово вместе с ним было играть, к сожалению, всего два матча. Ничего страшного.

– На русском ему подсказки давали?

– Я и не вспомню уже. Скорее всего на английском. Смотрю за игрой, а не слежу за тем, кто находится из защитников рядом.

– Вы говорливый вратарь?

– Да, я много разговариваю. В плей-офф это не так помогает, поскольку никто моих слов не слышит. Настолько арены становятся шумными и громкими, что из ребят ни до кого не докричишься. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

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