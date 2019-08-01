Сергей Бобровский: "В России сложилась вратарская культура"

Один из лучших вратарей мира, двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" отметил, что в России сложилась определенная вратарская культура.

– Через год в тройке самых высокооплачиваемых вратарей мира будет двое россиян – вы и Василевский. За счет чего наша школа сделала такой шаг вперед?

– У каждого свой, индивидуальный путь. На подходе у нас есть Сорокин и Шестеркин. Замечательные, перспективные вратари. Еще Георгиев. Хорошо проявил себя в молодежной сборной Кочетков. Тарасов – тоже очень перспективен. Сложилась определенная вратарская культура. На нас влияют предшественники. Я, например, в свое время смотрел на Вадима Тарасова, Николая Хабибулина, Евгения Набокова. У меня была возможность находиться рядом с Ильей Брызгаловым. Ты видишь, что эти люди прокладывают дорогу и хочешь по ней идти, развиваться и чего-то добиваться. У меня были примеры перед глазами. Сейчас молодое поколение смотрит уже на Бобровского и Варламова, думая о том же, что и я когда-то. В итоге все это превращается в снежный ком. Алена Гребенькова, Игорь Еронко)

Полностью интервью Бобровского