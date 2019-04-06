Сергей Бобровский: "В "Коламбусе" многие вещи происходили за закрытыми дверьми, люди не знают об этом"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский после матча с "Рейнджерс" (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ подвел предварительные итоги сезона.

– Довольны итогами регулярного чемпионата для себя?

– Сезон еще не прошел, как закончится, будем подводить итоги. Был тяжелый чемпионат, тяжелый эмоционально. Много вещей происходило за закрытыми дверьми, о которых люди не знают. Сейчас начинаются самые важные игры, и здорово, что набрал как раз приличную форму.

– В этом сезоне у вас в первый раз в карьере девять "сухарей".

– Да, хороший результат. Но опять же это результат всей команды. Защитников, нападающих, которые помогают обороняться. Поэтому, игры на "ноль" – заслуга всей команды, а не только моя. (Артем Веневцев)

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