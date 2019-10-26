Сергей Бобровский: «У меня было самое важное лето в моей жизни, но я принял наилучшее решение»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от первых месяцев выступлений за клуб. Двукратный обладатель «Везина Трофи» перешел в «Пантерз» из «Коламбуса» этим летом.

— Это было самое важное лето в моей жизни. Было много стресса, не было легко, — сказал Бобровский в интервью пресс-службе русскоязычной версии НХЛ. — Но из всех возможных решений выбрал наиболее лучшее для меня.

Флорида интересна тем, что ты постоянно играешь в хоккей в условиях отпуска. Выходные проводишь на пляже, словно ты куда-то уехал, нет ни мысли о хоккее. Приходишь с новыми эмоциями на стадион. Не каждый город может этим похвастаться.

Но даже к самым лучшим условиям нужно время на адаптацию.

У нас хорошая команда, подписали сильного тренера, менеджмент очень хочет выиграть. Все сложилось так. Готовимся, стараемся воплотить мечту в реальность.

В целом отношение ребят к хоккею — это другой уровень. Как Саша Барков тренируется, как играет в обороне, как себя позиционирует в хоккее. Скромный капитан-лидер, такого нечасто встретишь.

Невозможно по щелчку пальцев сделать так, чтобы все заиграли на свой потенциал. Потихоньку идет процесс сближения команды в одно целое.