Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отметил, что вся команда ответственна за результат в плей-офф НХЛ. По его словам, хоккей - командный вид спорта.

– Мои статистические показатели в плей-офф? Они совсем не радуют, – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. – С другой стороны, я рассматриваю каждый матч как отдельную историю. Стараюсь жить одним днем.



Не думаю, что в плей-офф можно показать пальцем на одного игрока и сказать, что он играет плохо. Хоккей – командный вид спорта. Мы играем, побеждаем и проигрываем как команда. Конечно, я несу особую ответственность за результат. Но каждый год особенный.



Надо отдать должное нашим руководителям за то, что они приобрели Кинкейда. У меня появилось больше возможностей в плане подготовке к играм.