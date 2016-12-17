17:11 17 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Сергей Бобровский: "Стараюсь не думать о победной серии "Коламбуса"

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Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский после победы над "Калгари" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ остался доволен игрой защитников, а также отметил, что старается не думать о победной серии команды. "Коламбус" не проигрывает уже восемь встреч подряд.

– То, что у нас такая победная серия – это замечательно, – цитирует сайт НХЛ Бобровского. – Я не люблю анализировать или думать об этом. Нужно просто наслаждаться каждой победой. Наши защитники постоянно блокируют броски, стараются отыгрывать в атаке. Они оставляют мне хороший обзор во время игры в защите. Это интересно, что мы так понимаем друг друга.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Выглядит впечатляюще. И Сергей молодец.

17:24 17 декабря

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