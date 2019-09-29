Сергей Бобровский: «Следующая игра будет по-настоящему важной — начинается реальный хоккей»
11:52
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский после победы в предсезонном матче НХЛ с «Тампа-Бэй» (1:0 Б) остался доволен игрой команды. По его словам, следующая встреча будет важной.
— Приятно было провести такой матч. Безусловно, ребята отлично потрудились в защите, — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ. — Они позволяли мне видеть шайбу, делали хорошие блок-шоты. Хорошая была игра. У «Тампы» сильная команда, с которой мы будем часто встречаться. Но следующая игра будет по-настоящему важной — начинается реальный хоккей.
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