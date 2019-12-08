Сергей Бобровский: «Сказал Фолиньо: «Все еще люблю тебя, мужик»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» победила «Коламбус» со счетом 4:1. Ворота «Пантерз» защищал Сергей Бобровский, который на протяжении нескольких лет был голкипером «Блю Джэкетс».

— Непривычное чувство, — цитирует Бобровского The Athletic. — Видишь всех своих друзей на раскатке, которые теперь хотят забить тебе. Это было нечто большее, чем просто матч регулярного чемпионата.

Говорил мне кто-то из них что-то едкое? Да. Фолиньо кое-что сказал. Пытался вывести меня из равновесия, но я ответил: «Все еще люблю тебя, мужик».

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