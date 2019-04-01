Сергей Бобровский: "Шатаут - это приятно, но куда важнее командный успех"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский - о победе над "Баффало" (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он сделал три шатаута в пяти последних матчах.

- Это приятно, - цитирует вратаря официальный сайт НХЛ. - Не буду врать, это приятно, но куда важнее командный успех, то, как команда играет передо мной, как атакует и как хорошо все ребята действуют в обороне. Для меня это самое главное.

С девятью шатаутами Бобровский вышел на единоличное первое место в НХЛ в этом сезоне, а с 36 победами он занимает второе место после Андрея Василевского (37).

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