Сергей Бобровский: «Сезон долгий, но каждая игра очень важна»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Рейнджерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка нанесла по его воротам 33 броска.

— Это долгий сезон, но важна каждая игра, — цитирует официальный сайт НХЛ Бобровского. — Все развивается быстро. Вы должны быть уверены, что в нужный момент сделаете шаг вперед и одержите важную победу, получив правильные эмоции и отношение к игре.