Сергей Бобровский: "Сейчас я игрок "Коламбуса" и рад нашим победам"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский заявил, что не думает о возможном обмене в другой клуб. Напомним, что летом у россиянина истекает контракт с "Блю Джэкетс".

– Посмотрим, что произойдет. Сейчас я игрок "Коламбуса" и рад нашим победам, – цитирует The Athletic Бобровского. – Я не думаю об обмене. Я здесь, сконцентрирован на матчах, на том, что происходит в данный момент. Я доволен результатом двух последних игр. Рассчитываю ли завершить сезон в "Коламбусе"? Не хочу это комментировать. Не хочу говорить об этом.

Ночью "Коламбус" обыграл "Сан-Хосе" – 4:0. Таким образом, россиянин стал первым вратарем в истории "Коламбуса", которому удалось сделать два шатаута за два дня (ранее – против "Оттавы" 3:0). Также Бобровский вышел в лидеры по количеству сухих матчей в НХЛ за последние три сезона. На его счету 17 "сухарей".